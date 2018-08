Sverige ramt af nye bilbrande i nat

Natten til onsdag blev yderligere fire biler sat i brand i den vestlige del af Sverige. Brandstifterne benyttede samme antændingsmetode, som blev taget i brug natten til tirsdag, hvor op imod 90 biler blev antændt af sortklædte skikkelser.

Over 80 biler sat i brand i Sverige: »Hvad skal det her gøre godt for? Hvem vil nu køre mig på arbejde?« Over 80 biler blev brændt af i Sverige. Oppositionen kræver flere penge til politi i ophedet svensk valgkamp.

»Bilerne begyndte at brænde, da nogen har kastet noget på dem,« oplyser vagtchef hos svensk politi Johan Ljung til Aftonbladet.

Svensk statsminister til brandstiftere: »Hvad fanden laver I?«

To biler blev brændt af ved Västra Frölunda i Göteborg, hvor flere biler også blev antændt natten til tirsdag. Senere på natten blev to andre biler antændt på andre adresser i byen.

Svensk politi mistænker bilbrande for at være planlagt

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT har vidner set to unge sætte ild på en bil og derefter løbe fra stedet.

De to bilbrande i Västra Frölunda var kun et stenkast væk fra en boligbygning, og ifølge Johan Ljung var der stor risiko for at branden kunne have spredt sig til andre biler.