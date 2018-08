Svensk politi mistænker bilbrande for at være planlagt

Ungarns regering skruer op for nationalismen:

Verdens største harem fungerede i et stramt hierarkisk system, styret af mænd uden kønsorganer.

Den tyrkiske lira styrtdykker fortsat i værdi, og præsident Erdogan truer med at bryde Nato-samarbejdet og vende sig mod Rusland.

Erdogan giver USA skylden for valutakrise:

Præsident Bashar Al-Assad vil generobre Syriens sidste oprørsstyrede region. FN frygter, at det vil ende i et civilt blodbad, der vil sende enorme flygtningestrømme mod den tyrkiske grænse.

Cirka 80 biler udbrænder i det sydvestlige Sverige. To er anholdt, og politiet venter flere tilbageholdelser.

Tørken, der har ramt det danske landbrug som en hammer, får nu også en række storbanker til at pille ved deres vækstskøn for 2018 som helhed.

På en ganske almindelig villavej i Tønder levede alle i fred og fordragelighed. Men meddelelsen om, at beboerne ville få en lokal muslimsk forening som nabo, gjorde det af med freden.

Redningsarbejdere frygter, at "dusinvis" af mennesker er knust og omkommet under kollapset motorvejsbro.

To personer måtte på hospitalet, men har ikke fået livstruende skader efter påkørslen.

Det er to mistænkte i sagen, lyder det.

Tæt på 100 biler blev i nat sat i brand i Sverige og andre blev udsat for hærværk.

Over 80 biler sat i brand og vandaliseret i Sverige. DF nedtoner fyringstrussel mod ældreminister før samråd. FN vurderer, at op mod 30.000 IS-krigere fortsat befinder i Syrien og Irak.

Kort efter midnat oplyste politiet, at alle brande var slukket.

Byerne Lysekil og Falkenberg længere mod nord og syd har også været udsat for hærværket. Længere væk endnu i Helsingborg og Malmø har der også været påsatte brande.

- Jeg så tre-fire sortklædte drenge. En af dem kastede en molotovcocktail mod en bil. Så lød der er et højt brag, sagde en borger i Göteborg til avisen GT.

Löfven undrede sig over, hvad der lå bag brandene.

Han lovede, at det øvrige samfund vil reagere på ødelæggelserne.

Svensk politi sagde tidligere, at de havde identificeret flere personer i forbindelse med de påsatte bilbrande i Göteborg og en række andre byer i det sydvestlige Sverige.

De to anholdte kommer fra området ved Frølunda lige syd for Göteborg.

Politiet tror, at ødelæggelserne kan være koordineret via sociale medier.

To personer er anholdt efter en lang række påsatte bilbrande i Sverige. Der ventes yderligere anholdelser i løbet af dagen.

Romerrigets oldgamle vejnet har indflydelse på, at nogle områder i enkelte lande stadig er økonomisk velstillede, mens andre ikke er, konkluderer nyt dansk studie.

Forbrugerrådet Tænk advarer mod at afskaffe kontanter for tidligt. Mange har intet brugbart alternativ.

Skynd dig at hente det gamle smykkeskrin, vintergarderoben og kassen med julepynt, og placér sagerne sikkert inde i selve boligen.

