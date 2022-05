Shanghai skimter normalitet i horisonten efter dage uden corona

Shanghai har fremsat en tidshorisont for at åbne for byen igen. Nogle butikker får lov at åbne i denne uge.

Men de fleste restriktioner på bevægelsesfriheden forbliver frem til lørdag. Derefter bliver der gradvist åbnet for blandt andet offentlig transport.

I juni vil nedlukningen være helt løftet ifølge planen. Men borgere skal stadig lade sig teste regelmæssigt.