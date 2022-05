Samme dag som WHO fortalte Kina, at det er nytteløst at fastholde nultolerancepolitikken i kampen mod den seneste covid-19-variant, blev der offentliggjort et studie med den konklusion, at det kunne koste Kina 112 mio. tilfælde og halvanden million døde, hvis omikronvirussen breder sig uhæmmet.