FN-chef: Vi går fra global opvarmning til global kogning

- Den eneste overraskelse er, hvor hurtigt de forandringer sker, siger han.

FN-chefen opfordrer verdens ledere til at tage hurtige og vidtrækkende skridt for at forsøge at bremse udviklingen.

Og han retter en anklagende finger mod ”de sorte” sektorer.

- Luften kan ikke indåndes. Varmen er ubærlig. Og niveauet af indtjening på fossile brændstoffer og manglende handling på klimaområdet er uacceptabelt, siger han.

- Ledere skal lede. Ikke mere tøven. Ikke flere undskyldninger. Stop med at vente på, at andre gør noget først.