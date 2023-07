Juli står til at blive den varmeste måned nogensinde målt

WMO forudser, at der er 98 procent sandsynlighed for, at mindst et af de kommende fem år bliver det varmeste nogensinde målt.

Der er desuden 66 procent sandsynlighed for, at gennemsnitstemperaturen for mindst et af de fem år vil være mere end 1,5 grader højere end gennemsnittet for det førindustrielle niveau.

Det førindustrielle niveau henviser til midten af 1800-tallet - før planeten for alvor begyndte at blive opvarmet af afbrænding af kul, olie og gas og andre menneskelige aktiviteter.

I Parisaftalen fra 2015 blev verdens lande ved FN’s klimatopmøde enige om at holde de globale temperaturstigninger under 2,0 grader - og helst under 1,5 grader - sammenlignet med det førindustrielle niveau.

Aftalen er imidlertid ikke brudt, hvis gennemsnitstemperaturen i et enkelt år er mere end 1,5 grader højere end det førindustrielle niveau.

Det skyldes, at de 1,5 grader i Parisaftalen henviser til en længere periode over flere år.