Dykkerveteran beskriver skræmmende forhold ved Titanic-vrag

”Titanic” er ikke er det mest glamourøse skibsvrag på havets bund, mener Dik Barton, men alligevel holder den famøse historie om skibets forlis eventyrlystne i et jerngreb.

- Der findes meget mere glamourøse og fantastiske maritime katastrofer og vrag, men denne er med tidens løb blevet romantiseret, siger han.

- Det er et historisk sted, som folk gerne vil se, og de er parate til at betale mange penge for det.

OceanGate, som ejer og administrerer det tabte ”Titan”-fartøj, tager 250.000 dollar for turen ned til vraget af ”Titanic”. Det svarer til 1,7 millioner kroner.

Dik Barton siger, at den nemmeste måde at forestille sig synet af vraget på er at forestille sig verdens bedste hotel knap 1000 kilometer ude på havet. Så slår man det ud i to, lidt ligesom et æg, og spreder indmaden ud over havbunden.