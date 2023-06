Chef i ubådsfirma advarede om sikkerhedsrisiko ved Titanic-tur

Ifølge søgsmålet var Lochridge bekymret over ”kvalitetssikringen og sikkerheden på ”Titan”, ikke mindst fordi OceanGate nægtede at gennemføre afgørende, ikke-ødelæggende forsøg med ubådens eksperimenterende design af skroget”.

Lochridge hævder ifølge søgsmålet, at ubådens kighul i fronten var bygget til at klare trykket på ned til 1300 meters dybde. OceanGates planer var imidlertid at bringe passagerer ned til 4000 meters dybde, hvor ”Titanic” ligger.

Af Lochbridges søgsmål fremgår det desuden, at han forsøgte at få selskabet til at bruge et uafhængigt agentur til at inspicere og sikkerhedscertificere ubåden.

- I stedet for at tage stilling til hans bekymringer, rette fejlene og sikre sikkerheden på den eksperimentale ”Titan” eller at bruge et klassifikationsbureau til at inspicere ”Titan”, gjorde OceanGate det stik modsatte - de fyrede Lochridge øjeblikkeligt, lyder det i søgsmålet ifølge AFP.