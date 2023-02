Forsker skyder Kinas påstand om amerikanske luftballoner ned

- Og så gør Kina det, som landet har gjort så mange gange før, når tingene spidser til: De skyder med skarpt og beskylder i dette tilfælde USA for at gøre det samme, som amerikanerne beskylder Kina for, lyder vurderingen.

Seniorforskeren køber i det hele taget ikke påstanden om, at USA skal have sendt luftballoner ind i kinesisk luftrum. Det er ude af trit med den teknologiske virkelighed, mener han.

- Jeg er skeptisk over for idéen om, at amerikanerne skulle operere et program med luftballoner.