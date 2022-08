I et interview med avisen Bild kort tid efter gjorde Scholz det klart, at han fandt sammenligningen med nazisternes systematiske drab under Holocaust for uacceptabel.

Oppositionspolitikere kritiserer den socialdemokratiske Scholz for ikke at irettesætte den palæstinensiske leder på selve pressemødet.

Friedrich Merz, der er leder for det konservative parti CDU, skriver i et tweet, at kansleren ”klart og utvetydigt skulle have modsagt den palæstinensiske præsident og bedt ham om at forlade pressemødet”.

Armin Laschet, der er medlem af Forbundsdagen og tidligere formand for CDU, siger, at Abba’s anklager er ”den mest modbydelige tale, der nogensinde er hørt i det tyske kancelli”.

Tysklands nye ambassadør i Israel, Steffen Seibert, kalder udtalelserne fra Abbas for uacceptable og for ”historieforfalskning”.

- Tyskland vil aldrig acceptere forsøg på at ophæve det historisk særegne og singulære ved Holocaust, siger han.