Borgmester: 200.000 i Moskva kan miste job i vestlige selskaber

Cirka 200.000 borgere i Moskva er i fare for at miste deres job, efter udenlandske virksomheder har valgt at suspendere arbejdet eller helt at trække sig ud af det russiske marked.

Det siger byens borgmester, Sergej Sobjanin.

Det er Ruslands invasion i Ukraine der er årsag til, at vestlige virksomheder opgiver deres aktiviteter i landet.