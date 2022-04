Zelenskyj: Ukraine vil under ingen omstændigheder afgive Donbas til Rusland

Ruslands forsvarsministerium hævdede for to uger siden, at man havde »befriet« 93 pct. af territoriet i Lugansk og 53 pct. af Donetsk, en påstand, som den ukrainske hær har afvist, men som medigver, at situationen i Donbas er yderst svær. Før invasionen havde de pro-russiske separatister kontrol over cirka en tredjedel af regionerne.

Efter syv ugers kampe er det ikke lykkedes Rusland at erobre Ukraines næststørste by Kharkiv syd for den russiske grænse, men ifølge de seneste vestlige efterretninger har styrkerne herfra erobret kontrol over Izyum, en strategisk by længere nede af hovedmotorvejen på vej ind i det separatistkontrollerede Luhansk.

Det amerikanske Institute for the Study of War (ISW) vurderer, at Ruslands næste mål vil være byen Slovyansk med godt 125.000 indbyggere, der kortvarigt var erobret af russisk-støttede styrker i 2014, før den igen blev generobret.

ISW er af den opfattelse, at hvis Ukraine formår at fastholde Slovyansk, vil Ruslands kampagne for at erobre begge regioner »sandsynligvis mislykkes«.