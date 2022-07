Jonas Vingegaard kan godt begynde at glæde sig til en pragtmodtagelse i sin hjemby Glyngøre, når han vender hjem fra Frankrig efter at have gennemført årets Tour de France.

For både hvis danskeren slutter øverst på podiet i Paris eller hvis han må nøjes med en af de to sekundære placeringer, bliver der fejring og folkefest i den gamle fiskerby i Salling. Det tør man godt love.