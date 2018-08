Livreddere advarer mod revlehuller: »Selv dygtige svømmere risikerer at drukne af panik og udmattelse«

Tre gange måtte livreddere i sidste uge træde til for at redde nødstedte badegæster ud af såkaldte revlehuller.

I alt fem personer blev reddet ved sådanne aktioner på Hvide Sande Sydstrand og Søndervig Strand ved Vesterhavet.

Fakta Et revlehul, også kaldet et hestehul, er et hul i en revle, hvor der midlertidigt dannes kraftig og udadgående strøm.

Det opstår, når der er tilstrækkeligt meget vand inden for revlen pga. bølger, som giver et pres, der danner en udadgående strøm gennem revlen.

Hos Trygfonden Kystlivredning gør man dog opmærksom på, at revlehuller findes på strande i hele landet og hvert år skaber adskillige farlige situationer.

»Vinden er medvirkende til at skabe revlehuller, men det er en misforståelse, at der kun er risiko for revlehuller, hvis det blæser meget. Man kan spotte et revlehul ved at se på vandoverfladen, der som regel har mindre bølger og skum, end resten af vandet langs stranden. Så selvom vandet ser roligt ud på overfladen, er det altså der, den udadgående strøm er kraftigst, og man bør gå i vandet et andet sted,« oplyser Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i Trygfonden Kystlivredning, i en pressemeddelelse.

Sådan redder du andre ud af et revlehul Hvis du ser nogen kæmpe mod strømmen i et revlehul, skal du undgå selv at blive offer ved at svømme ud i det. Gør i stedet det rigtige i den rigtige rækkefølge: 1. Kontakt en livredder, hvis der er en på stranden. Hvis der ikke er en livredder, skal du ringe 1-1-2 eller få nogen til at gøre det. 2. Kast noget, der kan flyde, ud til den nødstedte, en redningsvest, en redningskrans, en fodbold eller en tom 1,5 liters sodavandsflaske med låg. 3. Råb til den nødstedte, at han ikke skal kæmpe imod, men svømme til siden. 4. Tænk klart og pas på dig selv. Rigtig mange er selv druknet i forsøget på at redde nogen ud af et revlehul. Kilde: Trygfonden Kystlivredning

Ifølge ham er det vestenvinden, som vi har oplevet i de seneste uger, der har været med til at aktivere revlehullerne, som der findes flere tusinde af langs kysterne i Danmark.

Livreddere havde rekordtravlt i sidste uge: Se på kortet, hvor de livsfarlige situationer skete

For personer, som havner i et revlehul og i den forbindelse kan mærke, at de bliver ført med strømmen væk fra land, gælder det om at bevare roen - også selvom det er lettere sagt end gjort.

»Selv dygtige svømmere risikerer at drukne af panik og udmattelse, hvis de forsøger at svømme mod strømmen i revlehullet for at komme i land. Man kommer ingen vegne og bruger alle sine kræfter. I stedet skal man holde hovedet koldt og svømme langs stranden, til man kommer ud af revlehullet, og så svømme imod land. Revlehuller er i sig selv ikke farlige, det er først, hvis man går i panik og bruger sine kræfter forkert, at det bliver alvorligt,« forklarer Anders Myrhøj.

Hvis du vil være helt sikker på ikke at gå i vandet steder, hvor der findes revlehuller, bør du holde dig til at bade imellem livreddernes flag på strandene.

»Livredderne tjekker strømforholdene hver dag, når de kommer ned på stranden, og de sørger for, at der ikke er revlehuller i området mellem livredderflagene i strandkanten. Hvis man vil undgå revlehuller, er det således mest sikkert at bade der,« lyder det fra René Højer, der er programchef i Trygfonden.

Livredder: Her er sommerens mest udbredte badefejl

I uge 31 gennemførte livreddere ved danske strande i alt 11.833 indsatser - hvoraf ni blev betegnet som aktioner, hvor der var personer i livsfare.

Derudover deltog livredderne ved 640 almindelige førstehjælpsaktioner, 955 såkaldt forebyggende aktioner samt 10.229 oplysende aktioner.

På kortet nedenfor kan du klikke dig rundt og se, hvor og hvorfor de aktioner, hvor der var personer i livsfare, skete.