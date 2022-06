07/06/2022 KL. 16:30

For abonnenter

Rewilding eller ej: Den polariserede debat om naturen skyldes, at vi mangler at tage den grundlæggende snak om, hvilken natur vi vil have i Danmark

De generationer, der har skabt og vedligeholdt naturområderne, som vi kender dem, har ikke gjort det for at skabe ”designer-natur”, men for at sikre sig et udkomme. Det er den natur, som rewilding-fortalerne nu kommer og siger er den ”forkerte” natur.