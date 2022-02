Hospitaler skal også holde hånden under de mange få

Esther er syv år og lider af en ekstrem sjælden stofskiftesygdom, som kun to andre børn i Danmark har. Hende kan vi i dag tilbyde en velfungerende behandling, fordi vi har samlet behandlingen af sjældne sygdomme få steder i landet, og fordi vi gør en dyd ud af at forske og samarbejde med eksperter fra hospitaler i hele verden.

I et lille land som Danmark kan det være skrøbeligt, når man samler ekspertisen hos en-tre læger i hvert center for at sikre dem den nødvendige erfaring. For hvad gør man ved f.eks. sygdom eller pludselige stillingsskift?