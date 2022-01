Hvorfor er Qatar værre end de andre?

Det forestående fodbold-VM i Qatar har bragt fokus på de horrible vilkår, migranterne tilbydes op til den enorme begivenhed. Qatar udskammes – med rette – og der tages kraftigt afstand fra forholdene. Og det undrer mig. For at migranter har levet under kummerlige kår i Mellemøsten, har været en offentlig hemmelighed i mange år. Så hvorfor skal kun og især Qatar stå for skud?