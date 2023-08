Ja, det kan forekomme torskedumt

Heldigvis er den nye uddannelsesreform et lille skridt i den rigtige retning: Her lægges der op til, at antallet af erhvervskandidater skal betydeligt op, og herved vil der ikke være en begrænsning i, hvor mange af disse man optager, hvis der er et arbejdsmarked, der er interesseret i at aftage dem.

Og mon ikke det er tilfældet i både Esbjerg og Sønderborg?

I Moderaterne synes vi desuden, at det kunne være en idé at genbesøge aftalen om SU-loftet for udenlandske studerende. Samlet set er det klart, at udenlandske studerende udgør en værdifuld investering for Danmark. De tilfører ikke kun økonomiske gevinster på kort og lang sigt, men også kulturel mangfoldighed og inspiration til både uddannelsesmiljøet og de danske studerende. Derfor bør vi fortsat byde dem velkommen og gerne mange flere end i dag.