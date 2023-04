I disse dage betaler aktionærer med A.P. Møller-Mærsk-aktier omkring 30 mia. kr. i skat. Venstrefløjen får med diverse indlæg det til at se ud, som om A.P. Møller-Mærsk er en landsskadelig virksomhed. Jeg vil hermed fremhæve, at aktionærer, der investerer deres penge i stedet for at bruge dem til fornøjelser, er nyttige borgere, som resten af samfundet bør takke for velfærd.