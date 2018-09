Et fag, der afgør, hvor meget du tjener: Slut med at sige øv til matematik

»Øv, hvorfor skal jeg lære det?« Sådan spørger mange børn og unge, når der ligger svære matematiklektier på bordet. Og det kan være svært at svare på for nogle forældre, for det er ikke så umiddelbart forståeligt som ved dansklektier; at alle skal kunne læse og stave, ellers kan vi ikke deltage meningsfuldt i samfundet.

Men matematik er i høj grad vigtigt for at kunne deltage meningsfuldt i samfundet – på langt flere planer, end vi normalt gør os det klart. Forældrene bør derfor tidligt motivere deres børn til at tage matematikken alvorligt og støtte dem i at udvikle deres matematiske evner.

Med et solidt matematisk fundament i ryggen fra folkeskolen og gymnasiet opnår de unge fuld valgfrihed på uddannelsesspektret. Hertil kommer, at netop matematikniveauet har stor betydning for fremtidig indtjening. Det gælder ikke kun dem, der bruger matematik meget direkte i deres job som ingeniører og arkitekter, men også eksempelvis servicemedarbejdere og sosu-assistenter.

Økonomer har for eksempel påpeget, at personer med matematik på minimum B-niveau tjener godt 30 pct. mere end en person med matematik på C-niveau. Vælger en gymnasieelev matematik på A-niveau, fordobles det beløb. Når forældre siger pyt med matematikken til det 11-årige barn, frarøver man det samme barn uddannelsesvalgmuligheder som 19-årig og måske stor livsindtægt på sigt.

Det er også med matematikken, at vi sår interessen for mange af de fag, som Danmark kan mangle arbejdskraft indenfor i fremtiden Det gælder ingeniører og naturvidenskabelige kandidater, og som derfor med høj sikkerhed giver et job bagefter. Vi skal derfor have flere unge til at interessere sig for matematikken. Og den interesse starter i folkeskolen.

Lærerne skal naturligvis fortsætte arbejdet med at forbedre undervisningen i de tekniske og naturvidenskabelige fag, herunder matematik – alle os, der selv har haft gode inspirerende matematiklærere, ved hvor meget det kan betyde.

Matematik som en guldgrube: Det europæiske land, som tør gå foran i matematik, vil få en klar konkurrencefordel

Men forældrene har også en vigtig og ofte overset rolle. Den gode lærer kan gøre matematikken spændene for børnene i skolen, men uden for skolen står der ingen lærere parat, når f.eks. pandeopskriftens 250 g mel skal omsættes til litermål.

Du kan som forælder hjælpe regnelysten frem i dit barn i langt flere naturligt opståede situationer end matematiklæreren: Der kan regnes på mængden af bestik, når der skal dækkes bord til en middag med gæster, eller på hvor mange forskellige måder, man kan sidde omkring bordet. Der kan regnes på priser henne i supermarkedet, eller man kan gange madopskriftens antal portioner op eller ned.

Der findes børn, der helt af sig selv synes, det er sjovt at bruge tal både i og uden for skolen, men de fleste børn har det måske ikke sådan. De kan dog påvirkes til at se det spændende, når matematikken kommer frem som nyttig i deres omgivelser. Rollen som inspirator for børnene er ekstra vigtig, fordi fagfolk fra DTU og andre højere læreanstalter længe har advaret om, at en stadig større del af de nye studerende møder op med et for ringe niveau i matematik efter gymnasiet eller andre ungdomsuddannelser.

Brug derfor starten på det nye skoleår til at inspirere dine børn til at regne matematik for andet og mere end et nødvendigt onde. Jo flere der hjælper med, jo større sandsynlighed er der for, at vi kan få gjort faget til noget, man ikke længere siger øv til.