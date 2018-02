4/2 bragte Jyllands-Posten en fyldig reportage om en 19-årig drengs tragiske selvmord på depressionspiller, som han fik for søvnbesvær. Både forældrene og jeg er overbevist om, at det ikke ville være sket, hvis deres søns praktiserende læge ikke havde givet ham depressionspiller.

Jeg skrev i en ledsagende kronik, at depressionspiller ikke har nogen relevant effekt på depression, og at de øger risikoen for selvmord, ikke kun blandt børn og unge, men også blandt voksne. Og at psykoterapi halverer risikoen for et nyt selvmordsforsøg hos personer, der er blevet indlagt efter et selvmordsforsøg, hvorfor patienterne skal have psykoterapi og ikke piller.

Alligevel forsøger to professorer i psykiatri i avisens reportage at opretholde myten om, at pillerne i virkeligheden forebygger selvmord, selv om myndighederne advarer om, at pillerne øger risikoen for selvmord blandt børn og unge.

Poul Videbech henviser til et dansk studie, hvor ingen af de 42 børn, der begik selvmord, fik depressionspiller. Dette er en yderst misvisende oplysning, hvilket jeg forklarer i min bog om psykiatri fra 2015. Jeg skriver, at da SSRI (desværre ofte kaldt lykkepiller) ikke var godkendt til børn i studieperioden (1995 til 1999), var det jo ikke så overraskende, at de, der begik selvmord, ikke havde fået et SSRI.

Der var også en femårs opfølgning, og nu var mange af dem, der begik selvmord, på SSRI. De behandlede børn havde en »stærkt statistisk signifikant og stærkt øget hyppighed af selvmord i forhold til dem, der ikke blev behandlet med et SSRI« (19 gange forøget risiko).

En af forfatterne til studiet var psykiatriprofessor Lars Kessing, som var på Lundbecks lønningsliste, og studiet var finansieret af Lundbeckfonden. Dette resultat så ikke godt ud for Lundbecks depressionspiller, og forfatterne præsenterede en anden analyse, hvor de havde korrigeret for psykiatrisk hospitalskontakt.

Risikoen var stadig forøget fire gange, men den var »ikke længere helt signifikant«. Det er frygteligt misvisende at korrigere for psykiatrisk hospitalskontakt, idet en sådan kontakt i sig selv øger risikoen for selvmord for psykiatriske patienter 44 gange.

En korrektion vil derfor sløre en sand sammenhæng mellem SSRI og selvmord.

Forfatterne fandt, at SSRI øger risikoen for selvmord hos børn dramatisk, men de konkluderede det modsatte i deres artikel: »Det kan være forkert eller endda dødeligt ikke at behandle alvorligt deprimerede børn og unge med SSRI.« Hvad der kan være dødeligt, er psykiatere, der konkluderer på denne måde og anbefaler SSRI til børn og unge.

Psykiater Per Hove Thomsen leder også læserne på vildspor. Han synes, at det er tankevækkende, at i en periode, hvor forbruget af lykkepiller steg i Danmark, faldt antallet af selvmord fra omkring 1.500 til 700.

Sådanne data kan ikke bruges til noget som helst; fald eller stigninger i selvmord har mange årsager. I USA steg selvmordene i øvrigt markant i samme periode, hvor forbruget af lykkepiller også steg markant, men det taler psykiaterne aldrig om.

Formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, mener, at den lange ventetid på psykiatere kan være katastrofal, fordi det er farligt at have en depression, som jo i sig selv kan føre til selvmord.

Mine kolleger går helt galt i byen. Hvis man har et psykisk problem, der kan udløse en recept på en depressionspille, skal man ikke opsøge sin praktiserende læge eller en psykiater. Man skal opsøge en psykolog.

De meningsløse selvmord fremkaldt af depressionspiller vil fortsætte, så længe de toneangivende læger nægter at se i øjnene, at disse piller skal undgås, fordi de øger selvmordene. Heri ligger den sande katastrofe, der ikke er, at vi har for få psykiatere, som det ellers hævdes.