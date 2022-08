13/08/2022 KL. 15:50

For abonnenter

Brug og smid væk-emballage dør snart. Sig hej til klog emballage

Forbrugerne leder efter producenter, der giver dem god samvittighed. Bæredygtig emballage, der kan genbruges i stedet for at blive smidt ud, er et godt sted at starte for danske virksomheder.