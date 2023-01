Veteranen Karabatic er stadig vigtig for Frankrig

- Spillet har flyttet sig til at være enormt meget hurtigere med de nye opgiverkast, hvor vi ser de mindre spillere vinde frem, siger Svensson.

- Der kan han godt komme til kort i transitionsfasen både frem og tilbage over banen.

Men det betyder på ingen måde, at den jugoslaviskfødte franskmand onsdag tager hul på sin sidste slutrunde for det franske landshold. Svensson mener, at Karabatic stræber efter et bestemt mål.

- Jeg tror, at OL i 2024 i Paris vejer tungt i hans mindset som den perfekte afslutning på hans karriere, siger han.

- Med det mål for øje tror jeg, at han har et uhørt højt ambitionsniveau, hvor han ikke kommer til at være metaltræt før det. Han prøver at planlægge sit eget exit på hjemmebane til OL.