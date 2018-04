Mikkel Hansens knæproblemer bekymrer landstræner

Akkurat som de øvrige herrelandsholdsspillere i håndbold er stjernen Mikkel Hansen mødt ind i landsholdets træningslejr forud for den kommende Golden League-turnering i Frankrig.

Mikkel Hansen har i en periode døjet med knæproblemer, og han har aldrig været udset til at skulle deltage i selve kampene i Frankrig, men blot i forberedelserne.

Landstræner Nikolaj Jacobsen er bekymret for, hvad skaden kan betyde for Mikkel Hansens fremtid på landsholdet.

- Der er ingen tvivl om, at Mikkel har en knæskade, som vi er nødt til at se alvorligt på. Også i fremtiden. Vi skal se på, hvad Mikkel kan holde til, også i fremtidige slutrunder. Han er en meget, meget vigtig spiller for os.

- Han er her nu, så vi kan give ham noget ekstra opmærksomhed og hjælpe Mikkel og i samarbejde med hans franske klub få styr på knæet, siger Nikolaj Jacobsen til TV 2 Sport.

Ifølge mediet nøjedes Mikkel Hansen med at se på, mens holdkammeraterne mandag trænede i Brøndby.

Knæproblemerne drillede også den danske stjerne forud for EM i Kroatien i januar. Under selve slutrunden leverede han flere stærke præstationer og endte på turneringens hold, selv om Danmark sluttede som nummer fire.

Landsholdet tager hul på træningsturneringen Golden League torsdag med en kamp mod Frankrig. Lørdag og søndag følger kampe mod Island og Norge.