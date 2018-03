Landstræner sparer stjernerne: 12 nye spillere er udtaget

To nye målmænd, tre nye fløjspillere, to nye stregspillere og fem nye bagspillere.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har for alvor rystet posen i forhold til EM-slutrunden i januar.

Landsholdstruppen på 18 spillere til Golden League-stævnet i begyndelsen af april er nemlig med en lang række nye navne - heriblandt Emil Nielsen, René Rasmussen, Tim Sørensen, Magnus Bramming, Magnus Saugstrup og Nikolaj Øris. Kun ni spillere fra EM-truppen skal med til stævnet.

Golden League: Danmarks kampprogram

Torsdag d. 5. april 2018 kl. 20.45: Frankrig-Danmark

Lørdag d. 7. april 2018 kl. 15.30: Danmark-Island

Søndag d. 8. april 2018 kl. 18.15: Norge-Danmark

»Det er en træningsturnering, hvorfor vi har mulighed for at prøve nogle af de unge af, som måske kan komme mere fast omkring landsholdet i fremtiden. Samtidig har vi også nogle mere rutinerede spillere med fra den danske liga, som vi gerne vil se nærmere på,« siger landstræneren ifølge DHF.dk.

Dermed bliver det uden trup uden navne som Niklas Landin, René Toft Hansen, Hans Lindberg, Henrik Møllgaard, Lasse Svan og Casper U. Mortensen.

»Det er også vigtigt at vi har mulighed for at spare nogle af de spillere, der slider med kampe i både Champions League og deres respektive ligaer. Derfor fremstår truppen også som en god blanding af noget ungdom og noget rutine,« siger Nikolaj Jacobsen.

Her er Golden League-truppen:

Målvogtere:

Emil Nielsen

Kevin Møller

Fløjspillere:

Tim Sørensen

René Rasmussen

Magnus Landin

Magnus Bramming

Stregspillere:

Anders Zachariassen

Magnus Saugstrup

Alexander Lynggaard