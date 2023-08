Dansk træner fyret fra hollandsk klub

Michael Silberbauer overtog jobbet i slutningen af 2022 og sagde samtidig farvel til en tilværelse som assistenttræner i FC Midtjylland.

Han erkender, at han ikke har været i stand til at skabe et stabilt præsterende hold i Utrecht.

- Den her klub står mit hjerte nær. Jeg ønsker FC Utrecht det bedste, og klubben vil altid være en del af mig, siger han.

Michael Silberbauer spillede i Utrecht fra 2008 til 2011 og var i løbet af den periode anfører i klubben.

Han indstillede sin aktive karriere i 2015 og har siden været træner i Schweiz, Canada, Danmark og altså senest Holland.