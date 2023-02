58-årige Klinsmann har ikke haft et trænerjob, siden han i 2020 sagde sit job op som cheftræner for Hertha Berlin i Bundesligaen efter blot ti ugers ansættelse.

Efter en stor karriere som spiller landede Klinsmann sit første trænerjob i 2004. Og det var på den helt store scene som landstræner for hjemlandet.

Han nåede at føre holdet til VM-bronze i 2006, inden han meddelte sit stop og tog en pause fra trænergerningen.

To år senere takkede han ja til at blive cheftræner for sin tidligere klub Bayern München, men han fik under et år på posten, inden han blev fyret.