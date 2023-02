Denne gang får FC Midtjylland ikke sand i shortsene

Ulrik Lindkvist troede ikke sine egne ører. Den unge forsvarsspiller var rejst med FC Midtjylland til Lissabon og returopgøret i Uefa Cup’en mod Sporting CP, og dagen inden kampen kom træner Ove Pedersen med en uventet besked.

»Det var bestemt ikke noget, vi havde forventet af Ove Pedersen, der var kendt som en hård træner, og vi troede ikke på det i starten. Men han havde luret, at vi ikke havde store chancer i kampen. Vi havde tabt 0-3 på hjemmebane, og han ville have, at vi skulle slappe af, få ny energi og nyde kampen,« fortæller Ulrik Lindkvist.