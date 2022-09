Midt i krisen fik de danske mestre en oprejsning i Champions League - også selvom fansene ikke fik opfyldt deres krav

Også i Champions League blev det til et nederlag i den første gruppekamp, da Borussia Dortmund viste sig overlegen i deres 3-0 sejr. Onsdag aften ramlede danskerne ind i flere internationale profiler såsom den tidligere Real Madrid-spiller Isco, den kroatiske midtbanestjerne Ivan Rakitic og Thomas Delaney, der var den eneste af gæsterne, som blev applauderet inden kampstarten.

For ham elsker de i København efter fem mesterskaber og næsten 250 kampe i den hvide trøje.

Inde på banen skulle den danske landsholdsprofil stå over for en af aftens store overraskelser. Den 20-årige Marko Stamenic er en sjælden starter for københavnerne, men newzealænderen fik chancen på midtbanen, hvor han leverede en fin indsats på trods af et par fejlafleveringer indimellem.

Generelt havde FC København deres besvær med at sætte sig på spillet i den første fase af kampen, hvor Sevilla kombinerede sig alt for let rundt om den momentvise slappe organisation hos hjemmeholdet.

Ikke desto mindre kom den bedste chance til danskerne, da et par gode kombinationer bragte Victor Kristiansen i en helt fri position yderst i feltet. Den velspillende venstreback afsluttede resolut, men et godt stykke over mål.

Senere fik Denis Vavro sendt et farligt frispark mod mål lige uden for feltet. De løfterige minutter skabte »op at stå«-stemning blandt FCK-fansene. Deres håb var blevet genetableret. Ved pausen blev spillerne klappet fra banen, og Jess Thorup slentrede beslutsomt mod omklædningsrummet, efter Viktor Claesson også havde nået at heade lige over mål.

Den optimistiske indstilling varede ved i begyndelsen af anden halvleg, hvor selv Mohamed Daramy begyndte at brilliere lidt efter et par sløje kampe siden hjemkomsten fra Ajax.

Sevilla FC har haft problemer i denne sæson, hvor spanierne har vundet én kamp i den hjemlige liga og tabte 4-0 i den første Champions League-kamp mod Manchester City. Mod FC København fungerede deres spil heller ikke optimalt, hvilket fik træneren Julen Lopetegui til at gestikulere hidsigt på sidelinjen.

En undtagelse var elegantieren Isco, der strøede om sig med kælne afleveringer, mens gæsterne atter overtog kontrollen hen mod slutfasen. Farlige blev ingen af holdene imidlertid for alvor. Derfor fik ingen af dem den sejr, som fansene råbte efter ude på tribunen.