Pressede AaB kigger på hjælp udefra

- Vi jagter forstærkninger hele tiden, og vi kigger selvfølgelig på, om nogen kan hjælpe os, siger Lars Friis.

Dermed er den aktuelle sejrstørke i Aalborg også en del af cheftrænerens samtaler med sportschef Inge André Olsen. Der er to uger tilbage af det danske transfervindue.

- Jeg synes, at vi har en rigtig dygtig trup, men vi kæmper lige nu, og vi kan altid ønske os mere. Vi er nødt til at kigge på det på den ene eller anden måde.

- Vi har ugentlige møder om transfers ind og ud. Det kigger vi på hele tiden, og jeg ved, at Inge har meget travlt i forhold til at kigge på spillere hele tiden og være orienteret på, om vi skal gøre noget i det her vindue eller til jul.