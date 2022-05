Fan nikkede fodboldspiller en skalle efter baneinvasion

- Nottingham Forest er rystet over at erfare, at vores tidligere spiller Billy Sharp blev overfaldet, da han forlod banen efter aftenens kamp på The City Ground.

- Klubben vil samarbejde med myndighederne om at finde frem til den pågældende person. Vedkommende vil blive stillet til ansvar for sine handlinger, hvilket kan medføre livsvarig udelukkelse fra Nottingham Forest.

- Klubben vil også gerne undskylde over for Billy personligt og over for Sheffield United, skriver klubben på sin hjemmeside.