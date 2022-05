Billing-assist hjalp Bournemouth op i Premier League

Det hjalp dog ikke Nottingham Forest, der med en sejr kunne have overhalet Bournemouth og snuppet andenpladsen inden sidste spillerunde.

Nu kan den tidligere europæiske mesterklub i stedet forberede sig på at skulle playoffkampe om at rykke op i Premier League. Det er uvist, hvem Nottingham skal møde.

Med oprykningen til Premier League kom der to gode Bournemouth-nyheder samme dag. Tidligere tirsdag annoncerede kantspilleren David Brooks, at han er kræftfri lidt over et halvt år efter at have fået konstateret den livstruende sygdom.

Som følge heraf rejste alle tilskuere sig op og klappede i kampens syvende minut, Brooks’ rygnummer.

Forud for Billings assist sent i kampen havde danskeren en anden god mulighed for at få en helterolle i kampen. Den løb dog ud i sandet, da han efter at have slidt sig fri i feltet fik opsnappet sin sløje tværpasning af gæsternes målmand.