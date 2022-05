Arsenal bliver i top-4 efter sejr i tæt London-brag

Med tre sejre på stribe i bagagen har klubben to point ned til Tottenham på femtepladsen. Der er tre point op til Chelsea, som søndag tabte til Everton.

Trods nederlaget holdt West Ham fat i sin syvendeplads. Den udløser deltagelse i Conference League-kvalifikationen i den kommende sæson.

De to mandskaber diskede op med et meget tæt opgør på London Stadium søndag aften, og efter en intens indledning fik Arsenal først hul på bylden.

38 minutter inde i opgøret steg Rob Holding på imponerende vis op over West Ham-defensiven efter et hjørnespark og headede kuglen over stregen.