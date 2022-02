DBU-talentchef bliver sportsdirektør i udenlandsk klub

- Men jeg har fået en enestående mulighed som sportsdirektør i en international klub, og det måtte jeg forfølge, siger Berg i pressemeddelelsen.

Det er fortsat uvist, hvilken klub han har sagt ja til, da den endnu ikke ønsker at blive offentliggjort, fremgår det.

Fodbolddirektør i DBU Peter Møller er ærgerlig over at skulle sige farvel til sin talentchef, men han er samtidig stolt over, at DBU kan være et afsæt til at opnå internationale stillinger.

- Alle i dansk fodbold skylder Flemming Berg en stor tak for hans store og utrættelige indsats og bidrag til udviklingen af dansk fodbold.