Lilleputter har givet PL-favoritter store problemer i FA Cup

Det var også tæt på lørdag, hvor Chelsea og West Ham måtte kæmpe ualmindelig hårdt for at spille sig videre til femte runde.

Den engelske FA Cup er kendt for at være turneringen, hvor de små indimellem narrer de store.

Premier League-klubben scorede til 1-1 i den ordinære spilletids overtid og afgjorde kampen til 2-1 i den forlængede spilletids overtid.

Værterne fra Kidderminster kom foran med 1-0 efter små 20 minutter, hvor forsvarsspilleren Alex Penny prikkede en nedfaldsbold i mål i forbindelse med et frispark.

På det tidspunkt var der fortsat masser af tid til at vende kampen for West Hams favoritter, men på sidelinjen måtte manager David Moyes vente helt indtil tillægstiden.

Her tordnede Declan Rice udligningen i mål for gæsterne. Rice var kommet på banen fra anden halvlegs start, og han gjorde en klar forskel for gæsterne.