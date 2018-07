Fakta: Timerekorden i cykling har eksisteret i 145 år

Timerekorden er cykelsportens mest prestigefyldte rekord.

Adskillige store navne har været indehavere af den, siden den første gang blev sat tilbage i slutningen af 1800-tallet.

Torsdag vil danske Martin Toft Madsen forsøge at slå den i den mexicanske by Aguascalientes. For at gøre det, skal han slå britiske Bradley Wiggins' rekord fra 2015 på 54 kilometer og 526.

Her kan du læse mere om timerekorden:

Timerekorden inden for cykling handler i al sin enkelthed om at tilbagelægge den længst mulige distance på en time efter en stillestående start.

Den første anerkendte rekord blev sat i 1873 af britiske James Moore, der kørte 23 kilometer og 331 meter på en væltepeter.

Siden har legendariske cykelnavne som Henri Desgrange, der senere skulle stifte cykelløbet Tour de France, Fausto Coppi og Jacques Anquetil været indehavere af rekorden.

Danske Ole Ritter havde rekorden fra 1968 til 1972 med 48 kilometer og 653 meter, inden Eddy Merckx slog den med 778 meter.

Frem mod 2014 måtte ryttere, der forsøgte at slå timerekorden, ikke bruge cykler med aerodynamiske fordele - det, man i dag kender som enkeltstartscykler.

Reglerne blev dog ændret i 2014, så man må bruge enhver form for cykel, der er godkendt af UCI. Ændringen betød, at timerekorden blev nulstillet.

Rekorden blev efterfølgende sat af tyske Jens Voigt i september 2014 og er siden blevet slået fire gange. Først af Matthias Brändle i oktober 2014, så af Rohan Dennis i februar 2015. Senere samme år slog britiske Alex Dowsett rekorden, inden Bradley Wiggins 7. juni satte den nuværende rekord med 54 kilometer og 526 meter.

Torsdagens forsøg er tredje gang, at Martin Toft Madsen forsøger at slå timerekorden.

Kilder: UCI.