Fakta: De fem danskere i årets Tour de France

Kasakhiske Astana står for 80 procent af den danske deltagelse i årets Tour de France. Fire af de fem danskere kører således for det lyseblå mandskab.

Her er de fem danskere:

Jakob Fuglsang, 33 år (Astana)

Danmarks største cykelstjerne kommer til Touren med ambitionen om at levere et topresultat, som han gik glip af muligheden for sidste år på grund af styrt. Til forskel fra sidste år skal Fuglsang denne gang ikke dele kaptajnrollen hos Astana med nogen, som det var tilfældet sidste år med Fabio Aru. Danskeren er ene kaptajn, og hele holdet, inklusive tre danske hjælpere, er designet til at passe på og hjælpe Fuglsang.

Antal Tour-deltagelser: 7 (2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Største resultat i karrieren: Vinder af Critérium du Dauphiné (2017).

Jesper Hansen, 27 år (Astana)

Han hang lidt på vippen til Tour-holdet efter nogle lidt ujævne præstationer i optakten, men Astana fandt alligevel plads til at give Tour-debut til bjergrytteren. Året har været lagt an på, at han skal hjælpe Fuglsang i bjergene til Touren, men den ustabile formkurve havde skabt usikkerhed omkring deltagelsen. Men Jesper Hansen er med, og når bjergene byder sig til, skal han for alvor vise sit værd som trækhest og beskytter for Jakob Fuglsang.

Antal Tour-deltagelser: Ingen.

Største resultat i karrieren: Vinder af Tour of Norway (2015).

Michael Valgren, 26 år (Astana)

Trods sine blot 26 år er Valgren allerede en ret erfaren cykelrytter med mange store løb på cv'et. Han har i en håndfuld år været en stærk hjælperytter for kaptajner i store etapeløb, men i år er han for alvor braget igennem som klassikerrytter med sejrene i Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race. Til Touren er det dog igen rollen som hjælper, han skal iklæde sig. Han kommer nok til at beskytte Fuglsang en del på de flade etaper, og så skal han hjælpe ham, så længe han kan sidde med i bjergene. Valgren kan ofte godt sidde med blandt de 40 bedste på stigningerne.

Antal Tour-deltagelser: 3 (2015, 2016, 2017).

Største resultat i karrieren: Vinder af Amstel Gold Race (2018).

Magnus Cort, 25 år (Astana)

Den hurtige afslutter får nok mulighed for at prøve sig af i massespurterne blandt verdens hurtigste på de flade etaper. Her kommer han formentlig til kort over for folk som Marcel Kittel, Peter Sagan og Fernando Gaviria, men Magnus Cort får også en vigtig rolle i at hjælpe Fuglsang ligesom de øvrige danskere på holdet. Cort har to gange kørt Vuelta a España for Orica-Scott (2016, 2017), inden han ved årsskiftet sluttede sig til danskerkolonien på Astana. Her får han nu mulighed for at prøve kræfter med verdens største løb.

Antal Tour-deltager: Ingen.

Største resultat i karrieren: To etapesejre i Vuelta a España (2016).

Søren Kragh Andersen, 23 år (Sunweb)

Den eneste dansker i årets Tour, som ikke kører for Astana. Søren Kragh er et af dansk cykelsports største talenter, og den 23-årige allrounder har kørt blændende på det seneste. Han var forrygende i Schweiz Rundt, hvor det blev til en etapesejr. Han kører ganske habilt opad, er meget holdbar og har en stærk afslutning i en selv en større gruppe. Hans primære opgave bliver dog at hjælpe og beskytte kaptajn Tom Dumoulin - især på de kuperede etaper.

Antal Tour-deltagelser: Ingen

Største resultat i karrieren: Etapesejr i Schweiz Rundt (2018).