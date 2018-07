Dansk debutant med formsvigt: Var usikker på Tour-billet

Mens topnavne som Jakob Fuglsang og Michael Valgren har kunnet regne sig som sikre Tour de France-deltagere hele foråret, har situationen været en anden for holdkammeraten Jesper Hansen.

Godt nok har den lille bjergrytter fra start været en del af Astanas bruttotrup til det store etapeløb, men han var klar over, at han skulle bevise sit niveau hen over foråret.

Derfor var det dårlig timing, da han i juni leverede en noget svingende præstation i Schweiz Rundt, umiddelbart inden Tour-holdet endelig skulle udtages.

- Jeg var selv usikker på, om jeg kom med. Formen var ikke helt, som jeg havde ønsket, den skulle være i Schweiz. Jeg følte, at jeg manglede lidt, siger Jesper Hansen.

Det var især ikke en del af planen, at den 27-årige dansker tidligt måtte opgive at følge med på en af de vigtigste bjergetaper, for det er netop på stigningerne, han skal gøre en forskel.

Efter Schweiz Rundt nåede han at gå nogle dage i uvished, inden team manager Dmitriy Fofonov overbragte ham det håbede budskab.

Det bliver Jesper Hansens første Tour de France. Tidligere har han kørt både Giro d'Italia og Vuelta a España.

- Touren er lige lidt større end de andre løb. Jeg forventer, at der er meget mere stress, og der er også mange flere medier.

- Da jeg var mindre, var det næsten kun Tour de France, jeg kendte. Det var stort set kun det, der blev vist i fjernsynet. Det er lidt en drengedrøm, der gik i opfyldelse, da jeg blev udtaget, siger Jesper Hansen.

Tidligere på sæsonen blev han noteret for en samlet niendeplads i etapeløbet Catalonien Rundt. I Tour de France bliver hans opgave primært at hjælpe Jakob Fuglsang i bjergene.