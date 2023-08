Stor dansk ære

Svedende og kæmpende kastede Anders Skaarup og Kim Astrup sig rundt på den grønne badmintonbane for at afværge det lurende VM-finalenederlag. Det danske par formåede at holde sig inde i sidste sæt, og det blev hurtigt klart, at det var et spørgsmål om de små marginaler, der skulle afgøre finalen

Dem havde sydkoreanerne, og efter en tæt og nervepirrende afslutning kunne de kaste armene og ketsjerne i vejret og juble over VM-guldet efter 21-17 i tredje sæt i en kamp, som danskerne havde stor ære af.