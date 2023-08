FC København-OB 2-1

Fynboernes forfærdelige statistik i Parken fortsatte fredag aften, da holdet tabte på en sen scoring af FC Københavns Elias Achouri. OB så ellers ud til at være på vej til at vinde i nationalarenaen for første gang i Charly Hornemans levetid, da den 19-årige kantspiller bragte gæsterne i front. Men et sent comeback og to mål af først Lukas Lerager og senere altså Elias Achouri vendte kampen for hjemmeholdet, der fortsætter sin perfekte Superliga-start med fire kampe og 12 point. Med sejren har FCK vundet 12 af de seneste 13 hjemmekampe mod OB. Sidst OB tog fra Parken med en sejr var i 2003. Dengang var Anders Fogh Rasmussen statsminister, og Hans Backe var FCK-træner.