Debutant og svensker banede vej for Newcastles storsejr

Sidste sæsons nummer fire i Premier League, Newcastle, fik lørdag en glimrende sæsonstart.

På hjemmebane vandt den saudiarabisk-ejede klub med 5-1 over Aston Villa.

Det skete blandt andet på to mål af den svenske angriber Alexander Isak.

Men også en debutant kom i fokus. Newcastle har brugt sommervinduet på at hente italieneren Sandro Tonali i Milan for et beløb svarende til omkring 500 millioner kroner, og allerede efter fem minutter gav det første afkast.