Fjerdronning var træningsnarkoman og tandlæge

Køppen var kendt som lidt af træningsnarkoman, og det fysiske overskud gav hende en fordel, når hun stod over for andre topspillere. De var ofte så udmattede, at de begyndte at lave fejl i de afgørende dueller.

Lene Køppen optrådte altid med et stort smil, men hun var kynisk inde på banen, så snart modstanderne var kørt ned.

Det fik landsmanden Kirsten Larsen at føle, da de mødtes i 1980 i semifinalen ved All England. Danskerduellen endte med en ydmygende sejr til Køppen på 11-0, 11-0.

I alt nåede Lene Køppen at vinde verdens dengang mest prestigefyldte turnering, All England, to gange i karrieren.