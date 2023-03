AaB virkede mest opsat på at gøre en forskel. Men symptomatisk for holdet manglede kynismen, og særligt Iver Fossum og hjemvendte Nicklas Helenius må have gået til pause og tænkt »dén chance skulle jeg have scoret på« i en første halvleg, der endte 0-0.

Meget af FC Midtjyllands lidt fantasiløse offensiv var centreret omkring brandvarme Gustav Isaksen, der indledte sæsonen med et hattrick mod Viborg. Hver gang udeholdet fik bolden vendt på midten, forsøgte holdkammeraterne at sende ham i dybden eller give ham bolden i fødderne i håb om, at den hurtige kantspiller havde lidt magi i skoene. Men fodbold er en holdsport, og det 21-årige talent havde svært ved at skabe alt selv.