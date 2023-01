Niklas Landin nåede netop at afsløre sin nervøsitet, da hans holdkammerat brød ind med en nøglesætning

Niklas Landin var også imponeret over sit forsvar.

»Det var en meget målfattig kamp. Det er længe siden, at vi har scoret under 30 mål i en kamp, men så var det virkelig fedt, at vi stod imod den defensive del med Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup i midten,« sagde han.

Undervejs i kampen fik en spanier Niklas Landin op i det røde felt, da afslutningen ramte danskeren i ansigtet.

»Det hele gik lidt stærkt. Efter at jeg er faldet ned igen, kan jeg nok godt huske, at bolden først ramte min arm og så op i hovedet, men jeg havde en følelse af, at han var helt fri og skød omkring mit hoved. Det er, hvad der sker i en kamp. Det tager jeg med. Det er også lidt sjovt.«

Danmark spiller finale søndag aften mod enten Frankrig eller Sverige.