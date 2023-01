Nikolaj Jacobsen kunne faktisk ikke have ønsket sig en bedre besætning.

De 18 danske VM-spillere, der onsdag eftermiddag steg om bord i bussen for at trille over Øresund, er nøje udvalgt, for håndboldlandstræneren har for en gangs skyld stort set ikke skullet tage hensyn til skader før slutrundestart.