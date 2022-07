Mens rytterne i Tour de France under etaperne er fuldt fokuserede på selve cykelløbets strabadser, holder løbsarrangørerne skarpt øje med eventuelle ugerninger, som rytterne eller holdene skulle begå undervejs på de udmagrende landeveje.

Det er nemlig sådan, at Tour de France ofte stanger bøder ud til ryttere, sportsdirektører eller hele hold, hvis disse skulle forbryde sig med løbets stramme regler. Her er de ting, som rytterne kan risikere at punge ud for, og eksempler på, hvem der har måtte til lommerne i dette års løb.