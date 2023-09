I 2024 skal du betale adgangsgebyr til Venedig

Fra foråret 2024 bliver Venedig den første by i verden der opkræver betaling for endagsbesøgende. Næste år skal besøgende i kanalbyen betale 5 euro (ca. 37 kr.) for at komme ind på travle dage, hvis de ikke skal overnatte.

Det skriver CNN Travel.

Tiltaget er dog endnu ikke endeligt vedtaget. Venedigs myndigheder har forpligtet sig til et 30 dages “eksperiment”, ifølge borgmester Luigi Brugnaro som delte nyheden på X, tidligere Twitter.