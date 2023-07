Reykjavíks ry som dagsordensættende kulturby er ikke overdrevet. Musikere, designere og kunstnere er her mange af. Det er ikke længere bare Björk, som er kendt. Mugison, Of Monsters of Men, Ásgeir Trausti og nu senest den helt unge popmusiker Sara Pétursdóttir er kendte og respekterede navne inden for den internationale musikverden.