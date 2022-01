30/01/2022 KL. 19:00

Kort afstand mellem ladestandere kan være en måde at tiltrække fremtidens turister

Kør selv-turister benytter sig i stigende grad af elbiler, når turen går til Danmark, og ny undersøgelse viser, at kyst- og naturturismen i Danmark frem mod 2030 kan forvente, at op mod halvdelen af turisternes biler vil køre på el. Det skaber øget behov for ladestandere.