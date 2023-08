Venstres borgmester i Struer er sygemeldt med stress

Borgmesteren i Struer Kommune, Mads Jakobsen (V), er sygemeldt med stress på ubestemt tid.

Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

Her fremgår det også, at byrådet på torsdag holder et ekstraordinært møde, hvor der vælges en fungerende formand. Vedkommende skal overtage Mads Jakobsens opgaver, mens han er sygemeldt.